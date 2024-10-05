СМИ сообщили о сильном взрыве и прилете в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе.

Первые посты об атаке БПЛА на город чиновник опубликовал около 23:00. Он призвал местных жителей оставаться в безопасных местах. По его словам, в опасности Пересыпский, Киевский и Приморский районы города.

«Страна.ua» cо ссылкой на местные паблики написала о сильном взрыве и прилете в городе.

На полчаса раньше система ПВО сработала в Киеве. Украинские СМИ написали об атаке на город беспилотников Shahed. Кроме Одессы и Киева, сообщалось о взрывах и атаке БПЛА в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинская разведка заявила о подрыве машины начальника охраны ЗАЭС.