В Петербурге чиновник попался с поличным на крупной взятке в кафе

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали в кафе 34-летнего Максима Шарипова — заместителя председателя городского комитета по инвестициям, его подозревают в получении взятки, размер которой превышает 20 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в прошлом году Шарипов получил 23,5 млн рублей от представителя двух компаний — за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков. Торги при этом не проводились. Деньги чиновнику передали не лично, а через его посредника.

Затем фигурант решил заменить один из участков на два других и потребовал доплатить еще 2,5 миллиона рублей. Но в итоге на Шарипова написали заявление в правоохранительные органы, отметили в ведомстве.

4 октября в кафе на Дегтярном переулке Шарипов получил от посредника 1,5 млн рублей. При этом деньги частично состояли из муляжа. В этот момент его задержали.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавили в СК.

В апреле в Петербурге задержали заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова, его также подозревали в получении взятки.

Ранее сообщалось, что в Москве двух адвокатов подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей.