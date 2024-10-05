В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины

Тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Об этом сообщает ITV.

Мероприятие проходит в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Полиция Лондона уже задержала двух человек за нападение на сотрудников экстренных служб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.