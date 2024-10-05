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Организацию незаконной миграции могут перевести в разряд особо тяжких преступлений

Петр Толстой призвал ужесточить наказание за организацию незаконной миграции

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В ближайшее время Госдума рассмотрит законы, переводящие организацию незаконной миграции в разряд особо тяжких преступлений. Об этом с своем Telegram-канале сообщил вице-спикеры Госдумы Петр Толстой.

По его словам, максимальный срок лишения свободы для участников организованных групп вырастет до 15 лет (сейчас максимум — 7), а максимальный штраф для участника банды увеличится в десять раз (до 5 млн рублей).

«Мое мнение о диаспорах известно. За полгода оно не поменялось. Благодаря огромному финансовому ресурсу такие «организации» уже конкурируют с местной властью. Это особенно заметно в регионах, страдающих от недофинансирования, а кое-где и от нерешительности властей», — написал Толстой.

Также он отметил, что вырастут штрафы для юрлиц за подделку документов, позволяющих мигрантам приехать и легализоваться в России — до 10 млн, а повторно — до 60 млн.

«О конфискации денег и других ценностей, полученных от завоза мигрантов, я уже писал. Поправки по этому законопроекту принимаются до конца октября, после чего он будет отправлен на второе чтение», — добавил он.

Вице-спикеры Госдумы уточнил, что выбить финансовую опору из под организаторов миграционного потока непросто. При этом Толстой подчеркнул, что это необходимо сделать и очень быстро.

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