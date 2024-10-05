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В Москве мужчину арестовали из-за призывов к терроризму в соцсети

Перовский суд Москвы арестовал мужчину по делу о призывах к терроризму

Перовский районный суд Москвы заключил под стражу почти на два месяца фигуранта по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Согласно публикации, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Андрей Папков останется под стражей в течение 1 месяца 29 дней, до 2 декабря этого года. Его обвиняют по ч.2 ст. 202.5 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как уточнило агентство «Москва», Папков разместил в соцсети для неограниченного круга лиц материалы с публичными призывами к террористической деятельности в РФ и пропагандой терроризма. В рамках расследования его дом обыскали и изъяли технические устройства и другие предметы, имеющие отношение к делу.

Ранее петербуржцы получили 11 лет за расклеивание листовок украинских террористов.

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