Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ рассказала подробности задержания украинки с болторезом на границе РФ и Эстонии

ФСБ: украинка с болторезом нелегально пересекла границу между Эстонией и Россией

close
Сергей Степанов/РИА Новости

Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Псковской области подтвердило информацию СМИ о задержании гражданки Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией с болторезом и плоскогубцами. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Печорском муниципальном округе... задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что она по личным мотивам следовала в РФ, оставив все документы в Эстонии.

Пограничники установили, что женщина является гражданкой Украины у нее нашли болторез, плоскогубцы, походные спички, фонарик и газовую горелку.

Возбуждено уголовное дело о нелегальном пересечении границы, женщина отправлена под стражу.

Утром 5 октября Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что украинская диверсантка пыталась попасть в Россию через границу с Эстонией.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) по подозрению в шпионаже.

Ранее россиянина со старинными монетами в ботинке задержали на границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами