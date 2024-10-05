ФСБ рассказала подробности задержания украинки с болторезом на границе РФ и Эстонии

Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Псковской области подтвердило информацию СМИ о задержании гражданки Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией с болторезом и плоскогубцами. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Печорском муниципальном округе... задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что она по личным мотивам следовала в РФ, оставив все документы в Эстонии.

Пограничники установили, что женщина является гражданкой Украины у нее нашли болторез, плоскогубцы, походные спички, фонарик и газовую горелку.

Возбуждено уголовное дело о нелегальном пересечении границы, женщина отправлена под стражу.

Утром 5 октября Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что украинская диверсантка пыталась попасть в Россию через границу с Эстонией.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) по подозрению в шпионаже.

Ранее россиянина со старинными монетами в ботинке задержали на границе.