Число отравившихся в Якутии детей выросло до 29

Число детей, пострадавших от отравления в спортивном лицее Якутии, достигло 29. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального минздрава.

«Общее количество пострадавших — 29 детей», — говорится в сообщении.

25 детей госпитализированы в инфекционное отделение, еще четверо получают амбулаторное лечение.

Отмечается, что состояние детей оценивается как стабильное.

Массовое отравление учеников начальных классов в Харанской спортивной средней образовательной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии было выявлено 4 октября. Дети жаловались на боль в животе и рвоту. После этого была создана комиссия для проверки учебного заведения и туда прибыли надзорные органы. В минобрнауки региона заявляли о 27 пострадавших детях.

Также 5 октября стало известно, что в Саратовской области четверо детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, несовершеннолетних могли напоить антидепрессантами.

Ранее в России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений.