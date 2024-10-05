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Число отравившихся в Якутии детей выросло до 29

Минздрав: число отравившихся учеников спортшколы в Якутии увеличилось до 29

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число детей, пострадавших от отравления в спортивном лицее Якутии, достигло 29. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального минздрава.

«Общее количество пострадавших — 29 детей», — говорится в сообщении.

25 детей госпитализированы в инфекционное отделение, еще четверо получают амбулаторное лечение.

Отмечается, что состояние детей оценивается как стабильное.

Массовое отравление учеников начальных классов в Харанской спортивной средней образовательной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии было выявлено 4 октября. Дети жаловались на боль в животе и рвоту. После этого была создана комиссия для проверки учебного заведения и туда прибыли надзорные органы. В минобрнауки региона заявляли о 27 пострадавших детях.

Также 5 октября стало известно, что в Саратовской области четверо детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, несовершеннолетних могли напоить антидепрессантами.

Ранее в России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений.

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