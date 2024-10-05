Северное сияние можно будет увидеть в Москве в воскресенье

Ночью в воскресенье, 6 октября, в Москве можно будет увидеть северное сияние, если прогнозы на этот счет оправдаются. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в ночью на воскресенье будет переменная облачность, поэтому звезды и Луну будет видно.

«И это значит, что если северное сияние будет, что крайне редкое явление в умеренных широтах, то увидеть его будет можно», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что желающим посмотреть на полярное сияние достаточно будет найти место без фонарей и другого освещения. Выезжать куда-то за город не нужно, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

5 октября во второй половине дня на Земле начнутся слабые магнитные бури, которые могут вызывать северное сияние. В ночь на воскресенье они достигнут максимума – класса G3, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса.

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