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Северное сияние можно будет увидеть в Москве в воскресенье

Вильфанд: в Москве в ночь на воскресенье можно будет увидеть северное сияние

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«Karelia Петрозаводск ЧАТ Chill»/Telegram

Ночью в воскресенье, 6 октября, в Москве можно будет увидеть северное сияние, если прогнозы на этот счет оправдаются. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в ночью на воскресенье будет переменная облачность, поэтому звезды и Луну будет видно.

«И это значит, что если северное сияние будет, что крайне редкое явление в умеренных широтах, то увидеть его будет можно», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что желающим посмотреть на полярное сияние достаточно будет найти место без фонарей и другого освещения. Выезжать куда-то за город не нужно, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

5 октября во второй половине дня на Земле начнутся слабые магнитные бури, которые могут вызывать северное сияние. В ночь на воскресенье они достигнут максимума – класса G3, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса.

Ранее врач рассказал, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь.

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