Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Белого интернета» заявила об игнорировании российских законов со стороны Discord

Член СПЧ Сидоренко: функционал Discord заменяется отечественными платформами

close
Shutterstock

Соблюдение российского законодательства — основное требование государства к иностранным цифровым площадкам, заявила в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор организации «Белый интернет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

Эксперт отметила, что, как и многие другие цифровые ресурсы из недружественных стран, американская цифровая площадка Discord проигнорировала предписания российских законов, за что в 2023 году была оштрафована Роскомнадзором.

«Сейчас соцсеть продолжает игнорировать законные требования», — констатировала Элина Сидоренко.

Она уточнила, что аудитория этой площадки, по оценкам «Белого интернета», составляет от 2,9 до 4 млн человек в России, половина — это дети и подростки.

Эксперт назвала вполне логичным внесение Роскомнадзором платформы Discord в реестр социальных сетей с посещаемостью более 500 тыс. российских пользователей в сутки.

Она напомнила, что включение в реестр обязало площадку контролировать и удалять противоправный контент.

«Учитывая аудиторию Discord, компетентные органы в лице Роскомнадзора и МВД России отслеживают и ограничивают распространяемый противоправный контент», — заявила глава «Белого интернета».

К этой категории Сидоренко отнесла предложения, связанные с распространением наркотических средств, детской порнографии, а также информацию экстремистского характера.

«Пока цифровые гиганты продолжают подвергать опасности неокрепшие умы подростков и детей, мы в «Белом интернете» приветствуем пристальное внимание к ним со стороны государства», — сказала член СПЧ.

Доводы о том, что платформа используется в образовательных целях и ей нет замены, не состоятельны, считает эксперт.

«Функционал соцсети в части онлайн-обучения легко реализуется отечественными платформами. Поэтому у российских пользователей остается возможность выбора подходящей площадки, которая в полной мере способна обеспечить запрос наших граждан на онлайн-общение, обучение и работу в виртуальном пространстве, среди платформ, которые соблюдают российские законы и создают безопасное цифровое пространство», — заключила Сидоренко.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от мессенджера Discord удалить 947 противоправных материалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами