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В Челябинске подросток выстрелил в приятеля из сигнального пистолета

В Челябинске нашли подростка, стрелявшего на детской площадке

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Pexels

В Челябинске полицейские установили личность несовершеннолетнего, который выстрелил в друга из сигнального пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Победы. Между подростками вспыхнула ссора на детской площадке, в ходе конфликта один из школьников, пытаясь напугать оппонента, выстрелил из ракетницы. Пострадавших нет.

По факту произошедшего проводится проверка, личности участников ссоры установлены. С несовершеннолетними и их родителями проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьнице. Молодые люди несколько раз выстрелили по девушкам 14 и 16 лет, которые находились на детской площадке. В результате одна из пострадавших получила ранения левого бедра и пальцев ноги. Медики оценили состояние девушки как удовлетворительное, после чего оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее школьница из Петербурга попала в больницу с травмой селезенки после удара кулаком в живот.

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