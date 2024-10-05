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Названа страна, куда россияне едут чаще всего после Турции

Абхазия почти догнала Турцию по числу поездок россиян

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Анна Лозинская/«Газета.Ru»

С января по июнь 2024 года граждане России совершили в Абхазию 2,163 млн поездок, в Турцию — 2,522 млн поездок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности.

1,235 миллиона поездок было совершено в Казахстан.

Значительно выросло число поездок в Китай (+184,5%, до 0,793 млн поездок), Грузию (+31,5%, до 0,522 млн поездок) и Таиланд (+30,1%, до 717,2 млн поездок).

До этого стало известно, что средний чек тура в Турцию в октябре снизился на 10% по сравнению с сентябрем, до 208,2 тыс. рублей. Основная доля бронирований приходится на курорты провинции Анталья — 85% от общего числа проданных турпакетов.

Также турагенты назвали лучшие города России для отдыха с детьми осенью. Россиянам порекомендовали отправиться в Сочи, Калининград или Санкт-Петербург.

Ранее были названы два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году.

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