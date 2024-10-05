«Меня знают как порядочного военнослужащего»: сменивший пол участник СВО — об отношениях с сослуживцами

Отмеченный наградами участник специальной военной операции (СВО), сменивший гендер и отстраненный от службы, рассказал, что не столкнулся с негативной реакций от сослуживцев и своего командования. Максим Перов после изменения графы «пол» в паспорте стал Максин Перовой. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что до сих пор поддерживает отношения с бывшими товарищами по службе и переживает за них.

«У меня были планы, некоторые из сослуживцев даже знали об этой теме, потому что справку, которая позволяет сменить гендерный маркер в документах, я получил в январе 2023 года. Мне дали в отпуск, и я смогла это сделать тем летом. Примерно представляли, что я буду делать.

Ко мне не могли относиться из-за этого плохо, потому что меня все знают как порядочного военнослужащего, ко мне претензий никаких нет. Конечно, уважение сыграло свою роль, но в целом у всех восприятие достаточно позитивное. Все рады за меня, за то, что у меня все в жизни хорошо. Чисто человеческое отношение преобладает, нежели какое-то отношение конкретно к теме ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) или еще что-то. По-человечески никаких проблем у меня с начальством, с командованием, с сослуживцами не было и нет. Я все еще со многими поддерживаю связь, волнуюсь за них. Они, естественно, держат в курсе, как у них обстановка. Но самое главное, что они живы. Это меня радует», — рассказала Перова.

Она также отметила, что ей нравилась военная служба, и если бы не решение командования, осталась бы в рядах бойцов СВО. Однако это невозможно из-за диагноза «транссексуализм», который и позволяет сменить пол. Добиваться возвращения на службу Перова не планирует.

«Вы должны понимать, что диагноз F64, который мне поставили в одной из клиник, которая позволила выдать на комиссии документ о том, чтобы можно сменить [пол], — он не то чтобы совместим с военной службой. Мне бы, конечно, хотелось остаться на работе, но, к сожалению, это невозможно. И я понимаю, почему. На данный момент мне, к сожалению, сложно представить ситуацию, где мне вдруг министерство обороны пришлет письмо и скажет: «Вы ветеран боевых действий, у вас такая ситуация, но мы не против, если вы вернетесь». Рассуждать о том, хочу я или не хочу, это третий вопрос. Меня уволили на момент смены документов, при этом мне не хотелось оставлять службу. Мне этот род деятельности был по душе, было все прекрасно. Я приношу [пользу], от меня профит имеется. А в остальном не от меня это зависит ситуация. Добиваться того, чтобы меня вернули? Зачем мне напрашиваться туда, где меня не ждут», — подчеркнула она.

По словам бывшего военного, после публикации истории в СМИ многие «переврали» ее детали. Сейчас Максин нигде не работает и получает высшее образование по учебной квоте для ветеранов СВО.

«Сейчас я учусь в университете, уже не работаю в вейп-шопе. Многим новостным каналам на это плевать, за последние сутки я уже увидел, как переврали это интервью тысячами способов. Но в целом у меня все отлично, счастливая, безоблачная жизнь. У меня абсолютно другие планы, я уже живу обычную гражданскую жизнь. Спокойно адаптировалась, получаю высшее образование по ветеранской квоте, проблем нет. Теперь у меня свой другой путь», — заключила Перова.

Историю Максима Перова, который ушел в отпуск с фронта, чтобы успеть сменить пол до принятия соответствующего запрета, СМИ опубликовали 3 октября.

Отмечается, что Перов раньше был женат, но развелся. На службу он поступил в 2021 году в возрасте 20 лет и отправился в зону СВО. Узнав о том, что в России готовятся запретить смену пола, Перов уехал в отпуск и поменял документы, став Максин Перовой.

Законопроект, запрещающий смену пола в РФ, был принят в июле 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд постановил сменить пол мужчине, который родился женщиной.