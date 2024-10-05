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В Атлантическом океане шторм «Лесли» усилился до урагана

NHC: шторм «Лесли» в Атлантическом океане усилился до урагана

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Hiro Komae/AP

В Атлантическом океане тропический шторм «Лесли» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (National Hurricane Center, NHC).

По данным центра, шторм образовался в центральной части Атлантического океана в 1170 км к юго-западу от Кабо-Верде. В настоящий момент он движется на северо-запад со скоростью 11 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 34 м/с.

До этого армянские ученые из Ереванского физического института выяснили, что грозы могут создавать мощное ионизирующее излучение в нижних слоях атмосферы.

Обнаруженные грозовые эффекты состоят из электрических атмосферных полей. В этих электрических полях электроны ускоряются до скоростей, приближающихся к скорости света в вакууме. Подобный разгон заряженных частиц известен как релятивистская лавина убегающих электронов.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.

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