СМИ сообщили о пожаре в администрации Горловки после атаки дронов

Здание администрации Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) загорелось после атаки трех дронов-камикадзе, передает РИА Новости.

По данным агентства, возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания. На его фасаде можно увидеть оставленные беспилотниками следы. При этом два БПЛА попали в стены пятого этажа, а третий влетел в окно сзади администрации. На месте атаки найдены аккумуляторы и лопасти дронов. Из-за взрыва на улице оказались архивные документы и мебель.

4 октября в Никитовском районе Горловки во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал сотрудник МЧС. Сначала на месте инцидента из-за обстрела произошел пожар. Пока личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал беспилотник. В итоге водитель получил сквозное ранение плеча. Мужчину госпитализировали и его жизни ничего не угрожает.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.