Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму 12-летняя девочка забеременела от насиловавшего ее родственника

В Крыму родственник насиловал 12-летнюю девочку и получил срок 13 лет

close
Pixabay

В Крыму мужчину осудили после изнасилования дочери родственника. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда региона.

Отец пострадавшей проживал с ней в доме, но в какой-то момент попросил родственника переехать к ним, чтобы помогать по хозяйству. По версии следствия, в период с сентября 2023 по июнь 2024 года россиянин неоднократно насиловал ребенка.

В результате школьница забеременела. К этому моменту у ее отца появилась новая возлюбленная, которая стала замечать перемены в поведении ребенка. Она настояла на походе к врачу, где выяснилось, что падчерица находилась на 22-й неделе.

В отношении родственника семьи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме», – поделились в инстанции.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Обнинске гражданин Таджикистана надругался над двумя девочками в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами