В Крыму 12-летняя девочка забеременела от насиловавшего ее родственника

В Крыму мужчину осудили после изнасилования дочери родственника. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда региона.

Отец пострадавшей проживал с ней в доме, но в какой-то момент попросил родственника переехать к ним, чтобы помогать по хозяйству. По версии следствия, в период с сентября 2023 по июнь 2024 года россиянин неоднократно насиловал ребенка.

В результате школьница забеременела. К этому моменту у ее отца появилась новая возлюбленная, которая стала замечать перемены в поведении ребенка. Она настояла на походе к врачу, где выяснилось, что падчерица находилась на 22-й неделе.

В отношении родственника семьи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме», – поделились в инстанции.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Обнинске гражданин Таджикистана надругался над двумя девочками в подъезде.