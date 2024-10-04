Москвичам рассказали, когда ждать первого снега

В Москве первый снег может выпасть во второй половине октября. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Ведомостями».

«Не исключено, что в воздухе может покружиться снежок. Но поскольку за долгий период жары почва у нас прогрелась, вероятнее всего, он тут же растает», — поделилась она долгосрочным прогнозом.

Во второй половине октября, по предварительной информации, температура утром и ночью может быть ниже 0°C, добавила Позднякова.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что на Москву и Подмосковье надвигается похолодание. По его словам, уже в эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. По прогнозу, в дневное время ожидается +12...+14°C.

Кроме того, Шувалов подчеркивал, что сейчас наступает «эпоха низких температур с дождями».

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