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Собянин рассказал, когда в Москве включат отопление

Собянин: отопление в Москве начнут включать с понедельника

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Отопление в Москве начнут включать с понедельника, 7 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
 
«Работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», — говорится в сообщении.
 
Собянин добавил, что городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду. К отопительному сезону подготовлены более 74 тысяч объектов, из них 34 тысячи жилых домов.
 
30 сентября глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что несмотря на наблюдаемое похолодание, в октябре теплая погода еще порадует жителей Москвы и Подмосковья.

В тот же день стало известно, что в социально-значимых объектах нескольких муниципалитетов Московской области начали включать отопление.

Ранее в социальных объектах Подмосковья начали включать отопление.

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