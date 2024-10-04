«Готов к подвигам»: адвокат рассказал о состоянии блогера Чекалина

Блогер Артем Чекалин, отправленный под домашний арест за незаконный вывод денег, бодр и готов к подвигам. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Сергей Гуров.

«Я на сегодняшний день прокомментировать ничего кроме того, что вы слышали в суде, больше не могу. Что касается состояния, жив, здоров, бодр, готов к обороне, труду и различным подвигам», — сказал он.

До этого Троицкий суд Москвы отправил Чекалина под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе денег за границу. По данным прокурора суда, мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения. Как пишет РИА Новости, сам блогер просил избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Другой адвокат Чекалина Константин Третьяков заявил ТАСС, что его клиент не признал свою вину.

Блогеров Артема и Валерию (Лерчек) Чекалиных подозревают в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам. По версии следствия, Чекалин является ключевой фигурой в деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

Ранее сообщалось, что Лерчек не признает вину по делу о выводе из РФ 251 млн рублей