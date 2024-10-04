«Не дай убежать»: на маркетплейсах появились привязочные цепи для квадроберов

В России на маркетплейсах начали продавать цепи для квадроберов. В этом убедился корреспондент «Газеты.ру».

Специальные цепи, как заявлено на площадке, составляют пять метров в длину и подходят для «среднестатистического» представителя субкультуры. При этом они, по заверениям продавцов, «не дадут убежать» квадроберу. От обычной цепи специальные якобы отличаются гипоаллергенностью.

Это не единственный товар, который на маркетплейсах предлагают для представителей субкультуры. Так, поклонники квадробинга могут приобрести себе дом, напоминающий будку, который «подойдет для детей разного возраста». Продавцы уверены, что их товар «способствует развитию фантазии».

Помимо этого, на площадках можно приобрести корм для квадроберов, который на деле оказался сухим завтраком в оригинальной упаковке. Несмотря на негативную реакцию, продавцы отказались снимать его с продажи.

Ранее депутатов призвали тестировать на адекватность после слов о квадроберах.