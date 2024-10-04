Суд признал законным включение комика Поперечного в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с комика Данилы Поперечного статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал решение о его включении в список иноагентов законным.

16 сентября Поперечный обжаловал в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента.

В июне Минюст признал Поперечного иностранным агентом. По утверждению министерства, комик был респондентом на информационных площадках, которые контролировали зарубежные структуры, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и действий российских властей.

На данный момент Поперечный проживает за пределами РФ.

До этого стало известно, что российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала в Верховном суде РФ отказ снять с нее статус иноагента, однако в инстанции ей отказали.

Ранее Поперечный признался в любви к России.