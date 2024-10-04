Блогершу Лерчек в наручниках привели в суд

Блогершу Валерию Чекалину (она же — Лерчек) привели в наручниках в Троицкий районный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Троицкий районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайству органов следствия об избрании меры пресечения в отношении Чекалиной Валерии Валерьевне», — отмечается в публикации.

Следствие просило отправить блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, под домашний арест.

Накануне Чекалину и ее бывшего супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье 191.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. По предварительным данным, только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило более 250 млн рублей.

Лерчек пока не признала вину по делу о переводе средств при помощи подложных документов.

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