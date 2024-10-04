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В московских школах прошли концерты и выставки ко Дню учителя

Центральные улицы Москвы украсили букетами ко Дню учителя

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Департамент образования и науки города Москвы

В столичных школах прошли концерты, выставки и праздничные линейки, посвященные Дню учителя. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.

Педагогов встречали как настоящих звезд: при входе в здания школ расстелили ковровые дорожки, расставили цветы, а ученики встречали их бурными аплодисментами.

На территории новых и обновленных после капитального ремонта школ установили кубы-холсты, на которых художники проекта «Озон Баллон» вместе с юными участниками конкурса «Яркий город» устроили арт-перфоманс с изображением кота МЭШика.

Музыкальное поздравление также подготовил камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

В субботу, 5 октября для московских учителей пройдут бесплатные экскурсии по Третьяковской галерее, Пушкинскому музею и Государственному историческому музею.

В честь праздника центральные улицы Москвы украсили букетами. В Музеоне, в Новопушкинском и в Театральном скверах цветочные арт-объекты будут украшать пространства до 10 октября.

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