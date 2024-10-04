Бывший муж Лерчек совершал преступления в составе организованной группы

Блогер Артем Чекалин совершал преступления в составе организованной группы. Об этом сообщил следователь в Троицком суде Москвы, передает ТАСС.

«Чекалин и иные лица совершали преступления в составе организованной группы, в которой есть неустановленные соучастники», — заявили в суде.

Также сообщалось, что Чекалину грозит от пяти до 10 лет лишения свободы по делу о нелегальном выводе за рубеж 250 миллионов рублей.

3 октября Чекалину и ее бывшего супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 миллионов рублей.

Ранее Лерчек не признала вину по делу о подложных документах.