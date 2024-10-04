Бывший муж Лерчек может сесть в тюрьму на 10 лет

Блогеру Артему Чекалину грозит до 10 лет лишения свободы по делу о нелегальном выводе средств за границу. Об этом сообщил прокурор в Троицком суде Москвы, передает РИА Новости.

«Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет», — сказал он.

До этого стало известно, что следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов.

3 октября Чекалину и ее бывшего супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 миллионов рублей.

Ранее в МВД заявили, что Чекалин может скрыться от правоохранителей.