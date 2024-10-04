В МВД заявили, что бывший муж Лерчек может скрыться от правоохранителей

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем может скрыться от сотрудников правоохранительных органов или уничтожить доказательства по уголовному делу, если его не поместить под домашний арест. Об этом следователь МВД России заявил в Троицком суде Москвы, где рассматривается вопрос о домашнем аресте Чекалина, сообщает ТАСС.

«Чекалин может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить документы и иные доказательства, если его свобода не будет ограничена путем домашнего ареста», — сказал следователь.

По его словам, Чекалин совершал преступление в составе организованной группы, часть ее членов пока не установлены.

3 октября Чекалину и ее экс-супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 миллионов рублей.

Ранее юристы объяснили разницу в преследовании Блиновской и Лерчек по схожим статьям.