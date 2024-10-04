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В Коми мужчина выполнил задание украинских кураторов и получил 15 лет за госизмену

В Коми мужчина получил 15 лет за госизмену

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд вынес приговор жителю Сыктывкара, которого подозревали в госизмене. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УФСБ России по Коми.

По версии следствия, осенью 2023 года мужчина связался с куратором украинского террористического объединения и принес присягу. После этого он отправился на один из объектов социальной инфраструктуры, чтобы сделать фото и видео этого места. Планировалось, что материалы будут использоваться для диверсий.

После того, как задание было выполнено, россиянин попытался попасть на Украину через Белгородскую область, чтобы вступить в ряды террористов.

В результате мужчину задержали и направили в Сыктывкар. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и шпионаже.

Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы, 2,5 из которых он проведет в тюрьме, остальные – в ИК строгого режима.

Ранее Верховный суд утвердил наказание супругам из Курской области за помощь Украине.

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