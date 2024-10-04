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В ООН заявили, что большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей

УВКБ ООН: большинство из 900 убежищ для беженцев в Ливане уже не вмещают людей

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Hussein Malla/AP

Большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных жителей в Ливане уже не вмещают людей. Об этом заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рула Амин, передает РИА Новости.

«Большинство из почти 900 возведенных властями коллективных убежищ в Ливане уже не способны вместить людей», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Амин, ливанские жители, которые пытаются спастись от израильских ударов, все чаще ночуют под открытым небом.

Представитель УВКБ ООН подчеркнула, что организация обеспокоена тем, что с наступлением зимы условия жизни людей, пострадавших от эскалации конфликта в других странах, будут только ухудшаться.

Агентство Reuters до этого сообщало, что армия Израиля нанесла удар по трассе возле пункта пропуска Маснаа в Ливане на границе с Сирией, через который беженцы спасались от бомбардировок. По данным агентства, за последние 10 дней дорогой воспользовались порядка 300 тысяч человек, большинство из которых — граждане Сирии.

Ранее Израиль приказал эвакуироваться жителям ливанского города Набатии.

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