В Петербурге следователя отправили в колонию за истязание собственного ребенка

В Санкт-Петербурге следователь МВД принимала наркотики и истязала маленького сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Викторию Лапшину, работавшую следователем отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, судили за истязание и оставление ребенка в опасности, а также неисполнение обязанностей по его воспитанию. Из материалов дела следует, что весной 2021 года женщина издевалась над своим ребенком, родившимся в 2020 году. Она жестоко обращалась с ним и причиняла физические и психические страдания.

Молодая мать употребляла неустановленное наркотическое средство, а затем, находясь в состоянии опьянения, нанесла мальчику несколько ударов острым предметом в руку и ногу, била его «твердым предметом» по лбу и стопе. В результате младенцу понадобилась медицинская помощь, и он был госпитализирован.

Лапшина так и не признала свою вину, в итоге за истязание малолетнего ей назначили четыре года колонии общего режима, а наказание по двум другим статьям отменили в связи с истечением сроков давности. Также суд обязал мать заплатить своему покалеченному сыну 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

«На сегодняшний день с ребенком все хорошо, он проживает с папой», — уточнили в пресс-службе судов.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.