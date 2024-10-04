Врач предупредил об опасных вирусах, которые бродят по России осенью

В настоящее время по России бродит большое количество опасных вирусов. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Осенью, когда случаются резкие перепады температур, особенно важно беречь свое здоровье, подчеркнул он.

По его словам, коронавирус уже стал одним из сезонных ОРВИ. Некоторые разновидности гриппа протекают тяжелее, подчеркнул специалист. Кроме того, в стране обитают и другие опасные инфекции.

«Ходит корь, лихорадка Западного Нила, малярия была в Москве. Люди уезжают в дальние страны, не защищаются, а потом привозят. Ну и никто не отменял мощный всплеск желудочно-кишечных заболеваний, ротавирус, кишечные гриппы, венерические заболевания. Надо к этому быть готовыми», — сказал Жемчугов.

В начале октября глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о надвигающейся волне гриппа и снижении заболеваемости COVID-19. Она посоветовала жителям РФ привиться от гриппа заранее.

До этого иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказывал, что в России за одну неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом скакнула на 25%. В первую очередь это связано с тем, что школьники и студенты, вернувшиеся к учебе, открыли «канал заражения».

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