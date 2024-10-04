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Бабье лето скоро наступит в двух российских городах

В Нижнем Новгороде и Самаре скоро наступит бабье лето

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Бабье лето скоро наступит в Нижнем Новгороде и Самаре, после этого осень наступит на всей территории России. Об этом сообщили ТАСС в Яндекс Погоде.

Согласно прогнозу, жителям Нижнего Новгорода стоит ожидать прихода бабьего лета 4 октября, жителям Самары — 11 или 12 октября.

«После этого практически вся Россия погрузится в осеннюю погоду с первыми заморозками и снегом ближе ко второй и третьей декадам октября», — рассказали синоптики.

Исключение составляют южные мегаполисы, метеорологическая осень там еще не наступила.

Позже всех бабье лето приходит в Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар. За последние 20 лет самое позднее бабье лето случалось в 2023 году в Краснодаре 2-3 декабря.

Накануне метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Московской области в эти выходные ожидается заметное похолодание. По ее прогнозу, снега и серьезных заморозков пока не будет. Первый мокрый снег пройдет в столичном регионе в 20-х числах октября.

Ранее синоптик рассказал, сколько продлятся магнитные бури на Земле.

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