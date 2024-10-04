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Синоптик заявил о начале «эпохи заморозков и дождей» в Москве

Синоптик Шувалов: в Москве начинается эпоха заморозков и дождей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Предстоящие выходные в Москве начнутся с заметного похолодания и дождей, до следующего лета жители столицы попрощаются с 20-градусным теплом, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На следующей неделе осадки продолжатся, предупредил он в беседе с НСН.

Уже сегодня во второй половине дня начнется дождь в столичном регионе. В субботу утром ненадолго он прекратится, однако к вечеру вернется. При этом ожидается максимум +11-13 градусов, а в ночь на воскресенье будут заморозки, рассказал Шувалов. В Подмосковье на почве будет до -2 градусов.

В понедельник немного потеплеет, но незначительно, а вскоре после этого температура вновь начнет снижаться, отметил синоптик.

«Теперь у нас наступает эпоха низких температур с дождями, --подчеркнул он. — В понедельник может немного повыситься температура, но все это будет сопровождаться дождями. Максимум — 18 градусов».

Ранее жителям Москвы и Подмосковья назвали дату первого снега и заморозков.

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