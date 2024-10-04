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Синоптик рассказал, сколько продлятся магнитные бури на Земле

Синоптик Леус: сильные магнитные бури продлятся минимум трое суток

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Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Временами (магнитные бури — «Газета.Ru») будут достигать уровня G3 — сильных магнитных бурь, и что более интересно, продлятся как минимум трое суток», — сообщил эксперт погоды.

Леус добавил, что, по уточненным данным, которые учитывают последнюю вспышку класса Х на Солнце, окончание магнитных бурь теперь прогнозируется только в начале понедельника, 7 октября.

До этого пресс-служба солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) сообщила, что сильная магнитная буря пройдет на Земле с 4 по 5 октября. По данным экспертов, буря будет иметь двойной профиль, то есть первый пик ожидается 4 октября, около 11:00 по мск.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев отмечал, что вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска. Взрыв наблюдался в области максимального воздействия на Землю. Для ученых столь мощная вспышка стала неприятным «сюрпризом».

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали увеличение количества магнитных бурь.

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