Пенсионер, дом которого смыло ураганом, семь часов звал на помощь, но так ее и не дождался

В США 75-летний мужчина оказался в заложниках у стихии и безрезультатно звал на помощь в течение семи часов, сообщает The New York Times.

Брюс Типтон, ветеран военно-морского флота, чей дом-трейлер в Маршалле, штат Северная Каролина, пережил предыдущие штормы, решил не покидать город и отказался от эвакуации из-за урагана «Хелен». В пятницу, 27 сентября, когда вода продолжала прибывать, мужчина появился в дверном проеме, чтобы помахать своим близким, стоявшим на возвышении около железной дороги. Внезапно, говорят очевидцы, весь его дом исчез под водой, которая оставила после себя лишь несколько кусков фундамента.

«В одну минуту он стоит у входной двери, а в следующую — трейлера уже нет», — вспоминает племянница мужчины.

Члены семьи в течение часа пытались определить местоположение Брюса, и в конце концов услышали его крик о помощи. Мужчина находился в воде и держался за поваленное дерево. Жених его племянницы обвязал вокруг талии трос и забрался на крышу соседнего дома, чтобы посмотреть, сможет ли он приблизиться к пострадавшему, но веревка оказалась слишком короткой. Около семи часов Брюс звал на помощь и сообщил родственникам, которые слышали только его голос, что видит их.

К вечеру на место прибыли пожарные, которые заявили, что отложат спасательную операцию, так как сильные потоки воды могут перевернуть их надувные лодки без моторов. Они пообещали вернуться утром, но уже около 23:00 Брюс перестал кричать и упал в воду, которая унесла его за пределы видимости. У мужчины осталась дочь, племянники и племянницы, а также 84-летняя сестра, которая жила через дорогу от него и уехала до того, как хлынула вода.

По словам местных жителей, они никогда не видели, чтобы река Френч-Борд поднималась так быстро и была такой бурной. Ее вода вышла из берегов, в результате чего Маршалл, город с населением около 800 человек, был практически стерт с лица земли.

Ранее отказавшихся от эвакуации из-за урагана жителей США попросили написать на руках свои имена.