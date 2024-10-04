«Опасный брат Эболы»: россиянам объяснили, как защититься от вируса Марбург

ВОЗ заявила о рисках эпидемии вируса Марбург, который вызывает крайне опасную инфекцию с летальностью от 25 до 80%. Однако он передается не так быстро, как коронавирус, а прививку от него вскоре могут разработать. В любом случае важно профилактировать вирус, особенно при поездках в эндемичные страны, объяснила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Общественной Службой Новостей.

При заражении вирусом Марбург у человека поднимается температура до 39 градусов, которая держится две недели и более. Поражаются практически все органы, страдает ЖКТ, наблюдаются диарея и рвота, а далее происходит геморрагический синдром и нарушение микроциркуляции внутри сосудов, некроз тканей.

Сегодня пока вакцины от вируса нет, но, по мнению эксперта, ее могут достаточно быстро разработать, так как речь идет о «родственнике» Эболы.

«Их отличает лишь «маленький генетический штришок». Эффективная прививка от Эболы была разработана еще в 2014-2015 годах, и на ее основе уже есть разработки и в отношении вируса Марбург», — пояснила вирусолог.

Что касается профилактики заражения, то важно следовать определенным правилам при выезде в другие страны, особенно в африканские. Малинникова призвала строго следить за чистотой рук, качеством воды, которую путешественник собирается выпить, а также ни в коем случае не подходить к больным и не участвовать в похоронных процессиях. Если по приезду из эндемичной страны поднимается температура, важно срочно обратиться к врачу.

В России сегодня работает санитарный щит на границе страны, где фиксируется любой патоген. К тому же вирус передается при более тесном контакте, чем коронавирус, поэтому рисков глобального распространения инфекции нет, считает эксперт.

Напомним, ВОЗ до этого заявила, что после подтверждения в Руанде первых случаев заболевания, миру угрожает эпидемия вируса Марбург. По данным организации, текущая вспышка является четвертой по величине из всех зарегистрированных. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль, обладает тест-системой на вирус и проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

Ранее в РАН рассказали, как можно заразиться лихорадкой Марбург.