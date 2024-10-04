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Россиянам рассказали, можно ли заразиться лихорадкой Марбург через кофе и товары из Африки

Академик Покровский: заразиться лихорадкой Марбург через кофе из Африки нельзя

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Shutterstock

Россияне не заразятся лихорадкой Марбург через африканский кофе и другие товары из Африки. Об этом kp.ru рассказал вирусолог, академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом Центрального НИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

По его словам, эти страхи являются преувеличенными.

«Вирус Марбург известен уже почти 60 лет. С тех пор вспышки инфекции не вышли за пределы Африки. Маловероятно, что у этой инфекции есть потенциал широкого распространения на других континентах», — сказал Покровский.

Он добавил, что вирус ослабевает при передаче от человека к человеку. Поэтому, по его мнению, вспышка лихорадки Марбург не перерастет в глобальную эпидемию.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле ведомства, которое обладает тест-системой на вирус. Роспотребнадзор проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

В ведомстве рассказали, что в пунктах пропуска через границу с помощью АИС «Периметр» специалисты выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в РАН рассказали, как можно заразиться лихорадкой Марбург.

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