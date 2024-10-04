Россияне ответили, какие расходы им должен компенсировать работодатель

Более половины (57%) россиян считают, что работодатели должны обеспечивать сотрудников горячими обедами, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,5 тыс. человек.

По их мнению, сотрудникам нужно делать в столовой шведский стол или компенсировать расходы на обед. Половина опрошенных также уверена, что компании должны оплачивать своим работникам медицинскую страховку и расходы на спорт, 47% — технику, которая им необходима для работы, 41% — мобильную связь и интернет.

Еще 33% респондентов ответили, что работникам нужно компенсировать расходы на деловую одежду, если им нужно придерживаться дресс-кода, 15% — предоставлять жилье рядом с офисом. 2% опрошенных выбрали вариант «другое». Некоторые из них ответили, что лучше всего просто всем повысить зарплаты.

«Достаточно платить зарплату, которой будет хватать на жизнь», — сказал участник опроса.

Накануне в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы и обратно. Оплачивать проезд сотрудников предлагается в том случае, если у них не будет возможности воспользоваться общественным транспортом. Например, во время ночных смен, при чрезвычайных ситуациях или при неразвитой транспортной системе.

Ранее экономист поддержала идею обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам.