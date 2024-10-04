Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, какие расходы им должен компенсировать работодатель

«КП»: 57% россиян хотят, чтобы работодатели обеспечивали их обедами

close
mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (57%) россиян считают, что работодатели должны обеспечивать сотрудников горячими обедами, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,5 тыс. человек.

По их мнению, сотрудникам нужно делать в столовой шведский стол или компенсировать расходы на обед. Половина опрошенных также уверена, что компании должны оплачивать своим работникам медицинскую страховку и расходы на спорт, 47% — технику, которая им необходима для работы, 41% — мобильную связь и интернет.

Еще 33% респондентов ответили, что работникам нужно компенсировать расходы на деловую одежду, если им нужно придерживаться дресс-кода, 15% — предоставлять жилье рядом с офисом. 2% опрошенных выбрали вариант «другое». Некоторые из них ответили, что лучше всего просто всем повысить зарплаты.

«Достаточно платить зарплату, которой будет хватать на жизнь», — сказал участник опроса.

Накануне в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы и обратно. Оплачивать проезд сотрудников предлагается в том случае, если у них не будет возможности воспользоваться общественным транспортом. Например, во время ночных смен, при чрезвычайных ситуациях или при неразвитой транспортной системе.

Ранее экономист поддержала идею обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами