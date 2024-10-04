В Пермском крае горит нефтебаза

В Пермском крае возник пожар на базе с нефтепродуктами на площади 10 тыс. кв. метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом. Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

До этого пожар на территории исправительной колонии в Екатеринбурге ликвидировали на 400 квадратных метрах.

3 октября стало известно, что на территории колонии ИК-10 в Екатеринбурге произошло возгорание, на месте находится несколько пожарных машин. Пожар произошел в промзоне на улице Монтерской. Там находится производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.

Ранее в российском регионе фельдшер и водитель оказались в горящей машине скорой помощи.