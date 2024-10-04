Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Редкого дальневосточного леопарда встретили туристы на дороге в Китае

В Китае туристы на дороге увидели краснокнижного дальневосточного леопарда

Редкий дальневосточный леопард был замечен российскими и китайскими туристами на автодороге в Китае, более чем в 100 километрах от российско-китайской границы в Приморье. Об этом сообщает национальный парк «Земля леопарда».

«Специалисты парка проанализировали этот случай встречи с дальневосточным леопардом. Это самый редкий вид крупных кошек, который был зафиксирован туристами на автодороге недалеко от китайского уезда Ванцин. Эта особь никогда не наблюдалась в России», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, поскольку этот леопард не был зарегистрирован на российской стороне, существует высокая вероятность, что он постоянно обитает в лесах Китая.

Этот случай подтверждает дальнейшее расширение ареала дальневосточного леопарда, популяция которого успешно восстанавливается в России. С начала века численность леопардов в стране возросла с 35 до 129 особей благодаря созданию нацпарка «Земля леопарда». Теперь леопарды возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, включая Китай, добавили в парке.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края и на небольших участках Китая, граничащих с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции находится в национальном парке «Земля леопарда».

По состоянию на начало апреля 2024 года, на охраняемых территориях России обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

Ранее ученые узнали цвет глаз древнего предка всех кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами