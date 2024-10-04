Редкого дальневосточного леопарда встретили туристы на дороге в Китае

Редкий дальневосточный леопард был замечен российскими и китайскими туристами на автодороге в Китае, более чем в 100 километрах от российско-китайской границы в Приморье. Об этом сообщает национальный парк «Земля леопарда».

«Специалисты парка проанализировали этот случай встречи с дальневосточным леопардом. Это самый редкий вид крупных кошек, который был зафиксирован туристами на автодороге недалеко от китайского уезда Ванцин. Эта особь никогда не наблюдалась в России», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, поскольку этот леопард не был зарегистрирован на российской стороне, существует высокая вероятность, что он постоянно обитает в лесах Китая.

Этот случай подтверждает дальнейшее расширение ареала дальневосточного леопарда, популяция которого успешно восстанавливается в России. С начала века численность леопардов в стране возросла с 35 до 129 особей благодаря созданию нацпарка «Земля леопарда». Теперь леопарды возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, включая Китай, добавили в парке.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края и на небольших участках Китая, граничащих с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции находится в национальном парке «Земля леопарда».

По состоянию на начало апреля 2024 года, на охраняемых территориях России обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

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