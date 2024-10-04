ВОЗ одобрила применение первого диагностического теста на оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на mpox (оспу обезьян). Об этом сообщает РИА Новости.

В организации подчеркнули, что разрешение на экстренное использование теста компании Abbott Molecular Inc. будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, в которых появилась потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни.

Как отмечается, ранняя диагностика оспы позволяет обеспечить своевременное лечение и уход, а также контроль над вирусом.

Накануне в ВОЗ заявили, что более 31 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox выявили в Африке с 1 января по 22 сентября 2024 года.

Также управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что среди беженцев в Африке зафиксировали не менее 88 случаев оспы обезьян. Для борьбы с болезнью и организации профилактических мероприятий международное сообщество призвали выделить $21,4 млн до конца 2024 года.

Ранее в РФ разработали эффективный препарат против оспы обезьян.