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В Дагестане временно закрыли все автозаправки

Минэнерго Дагестана: все АЗС республики временно не работают

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

После недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы в Дагестане временно не работают все автозаправочные станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство энергетики республики.

В публикации высказывается предположение, что собственники АЗС сами приняли такое решение.

«По данным Управления Ростехнадзора по республике, в настоящее время никаких совместных проверок автозаправочных станций в регионе их специалисты не проводят», — сообщает Минэнерго Дагестана.

Министерство напрямую связывает закрытие заправок с недавней трагедией в Новом Хушете Карабудахкентского района.

27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошли два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Ранее суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС.

Все новости на тему:
Взрыв АЗС в Дагестане
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