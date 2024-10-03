В Дагестане временно закрыли все автозаправки

После недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы в Дагестане временно не работают все автозаправочные станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство энергетики республики.

В публикации высказывается предположение, что собственники АЗС сами приняли такое решение.

«По данным Управления Ростехнадзора по республике, в настоящее время никаких совместных проверок автозаправочных станций в регионе их специалисты не проводят», — сообщает Минэнерго Дагестана.

Министерство напрямую связывает закрытие заправок с недавней трагедией в Новом Хушете Карабудахкентского района.

27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошли два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Ранее суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС.