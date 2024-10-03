Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре объяснили, с чем связано преступление блогера Лерчек

Преступление, в котором обвиняют Лерчек, связано с ее фитнес-марафонами

close
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Преступление, в совершении которого обвиняется блогер Валерия Чекалина (Лерчек), связано с продажей ее фитнес-марафонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемые при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

В прокуратуре добавили, что в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты дела предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Утром 3 октября сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела блогера Аяза Шабутдинова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами