В прокуратуре объяснили, с чем связано преступление блогера Лерчек

Преступление, в совершении которого обвиняется блогер Валерия Чекалина (Лерчек), связано с продажей ее фитнес-марафонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемые при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

В прокуратуре добавили, что в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты дела предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Утром 3 октября сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела блогера Аяза Шабутдинова.