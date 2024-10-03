Житель Подмосковья открыл стрельбу по человеку в Одинцово

Житель Подмосковья попал в больницу после стрельбы в Одинцово. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе ЖК «Сколково», на улице Чистяковой. Вечером неизвестный открыл стрельбу по местному жителю, который стоял около пешеходного перехода.

В результате пострадавший получил ранение. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали мужчину. По словам свидетелей событий, он жив. О характере травм и состоянии пациента информация отсутствует. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Типичное Одинцово», заметно, что стрельба произошла на глазах у нескольких человек. По словам местных жителей, после выстрелов на место приехали сотрудники правоохранительных органов.

До этого в подмосковной Балашихе произошла стрельба. Между соседями произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в воздух. Второй обратился в полицию, после чего оружие у первого изъяли.

Ранее семь человек увезли в полицию после потасовки со стрельбой в Петербурге.