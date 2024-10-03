Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет МЧС с эвакуированными из Ливана россиянами сел в Москве

МЧС: спецборт с 60 эвакуированными россиянами прибыл из Ливана в Москву

close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Спецборт МЧС России Ил-76 с 60 с российскими гражданами прибыл из Ливана в подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства в своем Telegram-канале.

«Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих в Ливане», — говорится в публикации.

Как сообщил корреспондент ТАСС, на борту находятся 60 граждан России — семьи сотрудников российского посольства в Ливане.

По данным источника, среди эвакуированных две беременные женщины. В полете их сопровождали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также медики отряда «Центроспас».

По пути спецборт совершил промежуточную посадку на дозаправку на российской военной базе в Сирии. Всех эвакуированных россиян накормили обедом, провели экскурсию по музею. В свою очередь для эвакуированных детей организовали показ мультфильмов.

До этого в пресс-службе МЧС России уточнили, что эвакуация проводится в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина, а также по поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

Также в четверг, 3 октября, самолет МЧС доставил в Бейрут 33 тонны гумпомощи. В этот же день Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами