Самолет МЧС с эвакуированными из Ливана россиянами сел в Москве

Спецборт МЧС России Ил-76 с 60 с российскими гражданами прибыл из Ливана в подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства в своем Telegram-канале.

«Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих в Ливане», — говорится в публикации.

Как сообщил корреспондент ТАСС, на борту находятся 60 граждан России — семьи сотрудников российского посольства в Ливане.

По данным источника, среди эвакуированных две беременные женщины. В полете их сопровождали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также медики отряда «Центроспас».

По пути спецборт совершил промежуточную посадку на дозаправку на российской военной базе в Сирии. Всех эвакуированных россиян накормили обедом, провели экскурсию по музею. В свою очередь для эвакуированных детей организовали показ мультфильмов.

До этого в пресс-службе МЧС России уточнили, что эвакуация проводится в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина, а также по поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

Также в четверг, 3 октября, самолет МЧС доставил в Бейрут 33 тонны гумпомощи. В этот же день Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.