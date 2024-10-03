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Сотрудники МЧС получили контузию в ДНР при атаке дрона ВСУ

МЧС: в ДНР пострадали четыре спасателя из-за атаки дрона

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МЧС России

Четыре спасателя доставлены в больницу с контузией после атаки украинского дрона на автоцистерну в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве пояснили, что из-за атаки беспилотников в Горловке загорелись сухая трава и мусор. После ликвидации очага возгорания пожарные заметили приближающийся беспилотник и едва успели спуститься в укрытие.

«Из-за сброса ВОП (взрывоопасного предмета) повреждена автоцистерна», — рассказали в МЧС.

26 сентября шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны Украины.

До этого спасатели получили ранения при атаке украинской армии на Горловку. Сотрудники МЧС тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС пострадали при пожаре в Ярославле.

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