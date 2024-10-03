Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Подозреваемым Ореховскому Руслану Витальевичу и Ореховскому Роману Витальевичу избрана мера пресечения каждому в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

В судебной инстанции уточнили, что им назначен домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября. Для подельников установят определенные запреты и ограничения.

В четверг, 28 октября, стало известно, что Москве суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об организации преступного сообщества — криптовалютной биржи Cryptex Александру Терещенко.

Накануне Следственный комитет России сообщил, что на основателей Cryptex заведено уголовное дело. Помимо криптобиржи, они также создали анонимную платежную систему UAPS.

Ранее суд приговорил москвича к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных.