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Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex

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Кадры из видео/Телеграм-канал «Следком»

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Подозреваемым Ореховскому Руслану Витальевичу и Ореховскому Роману Витальевичу избрана мера пресечения каждому в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

В судебной инстанции уточнили, что им назначен домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября. Для подельников установят определенные запреты и ограничения.

В четверг, 28 октября, стало известно, что Москве суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об организации преступного сообщества — криптовалютной биржи Cryptex Александру Терещенко.

Накануне Следственный комитет России сообщил, что на основателей Cryptex заведено уголовное дело. Помимо криптобиржи, они также создали анонимную платежную систему UAPS.

Ранее суд приговорил москвича к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных.

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