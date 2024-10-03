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Россиянка подделала чек, купила по нему квартиру и попала под суд

В Удмуртии женщину будут судить за присвоение чужой квартиры за 5,8 млн рублей

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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Удмуртии стала фигуранткой уголовного дела после попытки купить квартиру. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 39-летняя россиянка связалась с продавцом жилья, которое нашла на сервисе бесплатных объявлений.

Женщина заявила, что хотела бы приобрести жилплощадь. К встрече россиянка подготовила договор о купле-продаже и поддельный чек, по которому якобы перевела владельцу более 5,8 миллионов рублей.

Сам хозяин полагал, что банк проверяет операцию, поэтому ничего не заподозрил и подписал бумаги. После встречи подозреваемая отправилась в МФЦ и оформила право собственности на квартиру.

Позже выяснилось, что денег бывший владелец не получил. В отношении россиянки возбудили дело о мошенничестве.

«В ходе предварительного следствия причиненный ущерб возмещен в полном объеме», – поделились в ведомстве.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербуржец лишился четырех млн рублей из-за мошенников, находясь под арестом.

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