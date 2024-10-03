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Появилось видео пожара после атаки ВСУ на Курскую АЭС

Mash опубликовал видео пожара после атаки ВСУ в пяти километрах от Курской АЭС

Опубликовано видео пожара, который вспыхнул после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В сообщении уточнили, что украинский снаряд упал в пяти километрах от атомной станции.

В четверг, 3 октября, украинский беспилотник был подавлен в районе города-спутника Курской АЭС средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона обратил внимание, что в результате падения дрона произошли взрывы в хозпостройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), расположенную в городе Курчатов. По его информации, было четыре безуспешных прилета, силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали как надо.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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