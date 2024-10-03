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В Пензе впервые вынесли приговор за госизмену

Суд Пензы назначил мужчине 15 лет из-за передачи СБУ сведений об бойцах ВС РФ

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Жителя Пензенской области осудили на 15 лет по делу о госизмене в связи с передачей Службе безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение сведений о двух участниках спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«В Пензе вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене и покушении на сотрудничество с иностранным государством», — говорится в сообщении.

Пензенский областной суд назначил виновному наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в размере 700 тысяч рублей.

По данным издания penzainform.ru, приговор за госизмену в Пензе вынесли впервые.

Уголовное дело на жителя Пензенской области, 1984 года рождения, завели в июне 2023 года. Злоумышленник с помощью мессенджера Telegram «неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение» сотрудникам СБУ персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проведении СВО, а также членов их семей.

Ранее в Мордовии задержали гражданку России по делу о госизмене.

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