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В Обнинске гражданин Таджикистана надругался над двумя девочками в подъезде

В Обнинске иностранца будут судить за надругательство над маленькими девочками

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Shutterstock

В Обнинске гражданина Таджикистана подозревают в надругательстве над двумя девочками. Об этом сообщает управление СК РФ по Калужской области.

По версии следствия, в текущем году мужчина зашел за малолетней девочкой в подъезд, там он попросил ребенка настроить ему мобильный интернет на телефоне. После этого иностранец совершил «действия сексуального характера» и ушел.

В отношении гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

Во время расследования выяснилось, что мужчина может быть причастен к подобному преступлению. Как полагают следователи, в июне 2021 года подобным образом иностранец надругался над другой девочкой.

Специалисты СК собрали все необходимые доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого жительница Подмосковья заявила о домогательствах со стороны иностранца, который преследовал ее. Мужчина узнал адрес девушки, прошел за ней в квартиру, где приставал. После этого она выбежала и потребовала, чтобы он уехал. Россиянка обратилась в полицию.

Ранее неизвестный набросился на женщину в туалете супермаркета и изнасиловал.

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