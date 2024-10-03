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Россиянка хотела заработать на бирже и отдала мошенникам взятые в кредит 12 млн рублей

В Мурманске женщина передала мошенникам 12 млн рублей, взятых в кредит

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Shutterstock

Жительница Мурманска отдала мошенникам 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

В интернете россиянка узнала о новом способе дополнительного заработка с помощью биржи и заполнила анкету, после чего с ней связался менеджер. Мужчина предложил 50-летней пострадавшей внести деньги на криптокошелек прежде, чем начать зарабатывать.

Долгое время женщина не могла заработать, но, несмотря на это, менеджеры требовали постоянно переводить деньги. Всего россиянка взяла в банках несколько кредитов на 12 миллионов рублей, еще миллион она отправила из личных средств.

В какой-то момент пострадавшая попыталась вывести средства, но вместо того, чтобы отправить ей оставшуюся сумму, ей рассказали о необходимости пополнить кошелек до «максимального уровня».

Женщина отказалась, и аферисты перестали отвечать ей. Россиянка обратилась в полицию.

Ранее учительница музыки из Омска лишилась квартиры и пяти млн рублей из-за мошенников.

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